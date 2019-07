Jaka Ulčnik iz Bistrice ob Sotli, ki v zaporu na Dobu od leta 2007 prestaja 30-letno zaporno kazen, ker je junija 2005 umoril svojega brata Jožeta, poskušal pa je umoriti tudi njegovo dekle, je pred dvema letoma sedel na zatožno klop zaradi še enega zločina, zaradi katerega so mu začeli soditi pred dobrima dvema letoma.

Krvnik poznal žrtev prek očeta Dne 22. marca 2005 naj bi namreč, tako mu očita obtožnica, sam pa krivdo vseskozi zanika in tudi še ni podal zagovora, v zgodnjih jutranjih urah v kraju Vitina na območju policijske uprave Ljubuška v Bosni in Hercegovini z razdalje 48 metrov z lovsko puško z daljnogledom v glavo ustrelil 38-letnega Milenka Penavo, ki se je pri vhodnih vratih hiše ravno poslavljal od svoje žene. Penavo, ki je bil takoj mrtev, naj bi Ulčnik ustrelil od zadaj. To naj bi storil na zahrbten način, saj se je pred tem skril v grmovje, takoj po dejanju pa je lovsko puško, ki jo je pred tem ukradel, odvrgel in se odpeljal nazaj v Slovenijo. Čeprav Ulčnik ni bil posebno izurjen strelec, je Penavo s takšne ali še večje razdalje lahko zadel brez težav. Tako je ocenil na sodišču tudi izvedenec za balistiko Franc Sablič. A so bosanski organi pregona dolgo tavali v temi, preden so prišli na sled Ulčniku, saj jim ni bil poznan motiv za eno najhujših kaznivih dejanj. Med preiskavo pa se je izkazalo, da je Ulčnik svojo žrtev poznal prek svojega očeta, ki je s Penavo poslovno sodeloval. Oba sta bila namreč lastnika večjih žag in sta trgovala z lesom. Ulčnik pa naj bi se Penavi želel maščevati zato, ker se mu slednji ni želel ukloniti in ni privolil v to, da bi sodeloval pri nezakonitih poslih, k čemur naj bi ga obtoženi nagovarjal.

Trije izvedenci o Ulčnikovem duševnem stanju Doslej se je veliki senat veliko ukvarjal predvsem z vprašanjem, ali je danes 37-letni Ulčnik sploh sposoben procesno spremljati sojenje, saj so se mnenja izvedencev psihiatrične stroke precej razlikovala. Januarja letos je tako predsednica senata Ingrid Lešnik odločila, da mora psihiatrična izvedenka Martina Žmuc Tomori dopolniti svoje mnenje in ugotoviti, ali je obdolženec sposoben spremljati sojenje, saj je sama s seboj prihajala v nasprotje. Zato je sodišče angažiralo še komisijo za izvedenska mnenja na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, mnenje pa je sodišču predstavil psihiatrični izvedenec Peter Pregelj. Mnenje slednjega pa se je od mnenja Tomorijeve tako razlikovalo, da je senat izvedenca soočil, a tudi to ni pomagalo odpraviti vseh dvomov. Zato je sodišče angažiralo še tretjega izvedenca, tokrat je mnenje izdelal izvedenec psihiatrične stroke Rok Tavčar, ki je Ulčnika pred tem tudi pregledal. Njegovega mnenja sicer nismo mogli slišati, saj sta se tako obramba kot tudi tožilstvo strinjala, da se zaradi varovanja osebnih podatkov javnost za ta čas napoti iz razpravne dvorane. Kasneje pa je višja državna tožilka Simona Kuzman Razgoršek modificirala obtožnico, ki zdaj Ulčniku očita, da je dejanje storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti.