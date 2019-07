Ker jim na enem prejšnjih sojenj Jaki Ulčniku tudi z neposrednim soočenjem psihiatrov ni uspelo odstraniti vsakršnega dvoma o tem, ali je obtoženi umora sploh sposoben spremljati sojenje, je sodišče po posvetu sprejelo sklep, da glede tega angažira še enega, tokrat že tretjega izvedenca, ki bo izdelal novo kombinirano izvedensko mnenje, ki bo vključevalo tako klinično psihološko kot psihiatrično mnenje o obdolžencu.





Angažirali so izvedenca Roka Tavčarja, ki pa naj bi obdolženca pregledal šele minuli teden, zato sodišče njegovega mnenja še ni prejelo. Je pa sodišče prejelo izvedensko mnenje cestnoprometne stroke, ki ga je izdelal Stanko Špehar, ki je naračunal, da naj bi Ulčnik za pot od Bosne, natančneje iz kraja Vitina, do slovenske meje marca pred 14 leti, kjer naj bi s puško ustrelil Milenka Penavo, takoj zatem pa sedel v avto in se odpeljal nazaj proti Sloveniji, potreboval devet ur. Ker obramba meni, da je takšna ocena nerealna, je Ulčnikov zagovornik Aleš Novak predlagal, da izvedenec svoje mnenje dopolni. Prav tako se niti tožilstvo niti obramba nista strinjala, da bi sodnica to mnenje le prebrala, temveč sta obe strani zahtevali neposredno zaslišanje strokovnjaka cestnoprometne stroke Stanka Špeharja, ki je mnenje izdelal.

Ulčnik že prestaja 30-letno zaporno kazen, ker je junija pred 14 leti, torej le tri mesece po umoru v Bosni, s tremi smrtonosnimi naboji iz pištole ustrelil svojega brata in ranil njegovo dekle. Sojenje se bo nadaljevalo prihodnji teden.