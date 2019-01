Veliki senat celjskega okrožnega sodišča, ki mu predseduje Ingrid Lešnik, je danes na sojenju Jaki Ulčniku zaradi umora Milanka Pernave v BiH prek videokonference zaslišal še zadnjo pričo tožilstva. Šlo je za Zlatka Marušića iz BiH, že tri leta upokojenega diplomiranega pravnika, ki je povedal, da so marca 2005 na mejnem prehodu Ljubiška ustavili sivega golfa in legitimirali voznika. To naj bi bil Ulčnik. Mejo naj bi prečkal zgolj z osebno izkaznico, zato so želeli od njega nekaj več podatkov.

Marušića so zaslišali zato, ker je v kazenskem spisu uradni policijski zaznamek, da naj bi omenjeni obtoženca tedaj osebno videl ter celo slišal, da je nekaj razlagal o umoru. A Marušić je danes to zanikal. Vse, česar se je spomnil, je to, kar je zapisano v evidencah. Sicer pa je Ulčnik marca pred 14 leti nasploh zelo pogosto prečkal bosansko-hrvaško mejo, kar je razvidno tudi iz dokumentacije generalne policijske uprave, ki jo je sodnica prebrala na enem od prejšnjih sojenj.

Senat je danes za zaprtimi vrati ponovno zaslišal psihiatrično izvedenko Martino Tomori glede obtoženčeve zmožnosti spremljanja sojenja. Tomorijeva je namreč nazadnje navedla, da je izgubil stik z realnostjo. Kaj natanko je povedala, ni znano, saj je bilo zaslišanje zaprto za javnost. A ker naj bi pri pojasnjevanju prišla v nasprotje sama s seboj, je senat sledil predlogu tožilke Simone Kuzman Razgoršek in pooblaščenke oškodovancev Tatjane Cimperšek ter odločil, da bo angažiral še komisijo za izvedenska mnenja ljubljanske medicinske fakultete, da bo ugotovila, ali je Ulčnik sposoben spremljati sojenje. Obravnavo so preložili na 20. marec.