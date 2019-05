Ljubljanska razstava je trenutno največja svetovna postavitev originalnih tabel stripa, leta 2017 so jih v Rimu predstavili 30. Prva številka stripa je izšla v Italiji leta 1969, točno pred 50 leti. V prvem obdobju med letoma 1969 do 1975 sta ga ustvarjala scenarist Luciano Secchi - Bunker in ilustrator Roberto Raviola - Magnus.

Na ogled so originalne Magnusove risarske table. Sam je vse narisal v svinčniku, v tušu pa le do 15. epizode. Ustvarjalni tempo kreativnega para je bil tako hiter, da sta vsak teden zrisala in napisala eno epizodo stripa - 120 strani oziroma 240 sličic. Razstava zajema le table iz njunega skupnega obdobja ustvarjanja stripa, ki je trajalo do 75. epizode, ko je Magnus odšel na samostojno ustvarjalno pot. Vrnil se je le še za slavnostno 200. epizodo.

Strip je že leta 1970 zaživel v Jugoslaviji v hrvaškem prevodu Nenada Brixya. V slovenskem prevodu Branka Gradišnika pa smo dobili strip šele leta 1993. »Malo je stripov ali sploh 'tujerodnih kulturnih izdelkov', ki so se tako zavlekli v pore takratne skupne jugoslovanske države in tu kljub političnim spremembam še vztrajajo. Alan Ford je eden izmed njih,« je za spremljevalni katalog med drugim zapisal avtor razstave Rok Glavan.