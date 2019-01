Devetnajstletni Ljubljančan si je očitno želel, da si njegov prvi trojni dvojček ogleda kar se da veliko njegovih navijačev v Sloveniji. Ravno prejšnji ponedeljek je bila tekma med ekipama Dallas Mavericks in Milwaukee Bucks na sporedu ob 20:00 uri po slovenskem času. Ne prav pogost termin igranja tekem v ligi NBA je Dončić izkoristil za prvovrsten dosežek. Že res, da ni postal najmlajši igralec s trojnim dvojčkom v ligi, a vseeno bo to tekma, ki si jo bo Luka zapomnil. 18 točk, 11 skokov in 10 podaj so številke za zgodovino. Na njegovo žalost črno piko na osebni dosežek meče le nov poraz njegove ekipe iz Dallasa.

Slabo voljo zaradi štirih zaporednih porazov so Dončić in soigralci prekinili proti ekipi Los Angeles Clippers. Dončič na tej tekmi ni imel najboljšega večera, predvsem mu ni šlo v prvem polčasu. Da od sebe pričakuje več, je pokazal ob zvoku sirene, ko je zgrešil met za tri točke nato pa iz jeze raztrgal dres.

Reakcija in ohladitev v garderobi je Dončiću dobro dela. V drugem delu je prikazal povsem drugačen obraz in nekajkrat na noge spravil celotno dvorano v Dallasu. Vsekakor si velja še enkrat ogledati njegovo preigravanje za hrbtom, ko je povsem osmešil kar tri igralce gostujoče ekipe.

Neverjeten odziv na izbor prve peterke Vseh zvezd

Po tekmi z Los Angeles Clippers je bilo vse v pričakovanju razglasitve prve peterke za tekmo vseh zvezd. Ljubljančan je po številu glasov navijačev zasedel drugo mesto na zahodu, vseeno pa ostal brez uvrstitve v prvo peterko. Luke novica ni potrla, še več, očitno ga je le še bolj motivirala, saj je takoj za tem prikazal dve fantastični predstavi. S tem pa igralcem in trenerjem, ki bodo izbirali rezerve za tekmo Vseh zvezd še enkrat več pokazal, da si nastop na tej tekmi zasluži. Košarkarji Dallasa so prav po zaslugi izjemnega Dončića zabeležili drugo zaporedno zmago. Na domačem parketu je Dončić moštvu Detroita nasul 32 točk, odgovornost pa prevzemal tudi v ključnih trenutki tekme. Z izjemnimi potezami našega košarkarja pa niso bili najbolj zadovoljni igralci Detroita, kar je z nešportno potezo pokazal zvezdnik te ekipe Andre Drummond. Visoki center je tako poskrbel, da je Dončić prijel še drugo, tokrat fizično zaušnico v dveh dneh, tudi na to pa se je odzval šampionsko in ekipo popeljal do zmage.

Not an all-star starter?@luka7doncic gets snuffed, then hits mean turn around bucket pic.twitter.com/xR7Th6Y8jD — Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2019

Nato pa je sledila še včerajšnja tekma proti Toronto Raptors o kateri ne gre zgubljati besed. Za predstavo Dončića zmanjka presežnikov, na novo je zapisal nekaj rekordov. S 35 točkami, 12 skoki in 10 podajami je zabeležil drugega trojnega dvojčka in dosegel svoj strelski rekord. Z drugim dvojnim dvojčkom je postal prvi najstnik, ki je vpisal več kot enega trojnega dvojčka. Postal je tudi prvi novinec, ki mu je ob vsaj desetih skokih in podajah uspelo preseči 30 točk. Izvrstne statistične podatke pa je ponovno zasenčil poraz Dallasa, ki je tako vse bolj oddaljen od igranja v končnici. 33 tekem do konca sezone za osmim mestom, ki še vodi v končnico, zaostaja šest zmag. Akcije iz njegove najboljše tekme v ligi NBA doslej si velja ogledati še enkrat.