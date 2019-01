Trenerji v ligi NBA so glasovnice za sedem rezerv na Vzhodu in Zahodu za tekmo vseh zvezd oddali danes zjutraj. Luka Dončić (na fotografiji) je imel tako na tekmi proti Torontu zadnjo možnost za dokazovanje in jo izkoristil do popolnosti. Ljubljančan je prikazal vrhunsko predstavo in s 35 točkami dosegel nov strelski rekord kariere. Temu je dodal še 12 skokov in 10 asistenc ter s tem spisal zgodovino. Postal je edini najstnik v najmočnejši ligi na svetu z več kot enim trojnim dvojčkom. »Izjemno,« je z velikim nasmeškom na obrazu po tekmi tamkajšnjim novinarjem dejal Luka Dončić, ko so ga vprašali, kako komentira svoj drugi trojni dvojček v karieri. »To je bila verjetno moja najboljša predstava v ligi NBA do zdaj,« je dodal. A kljub temu Dallasu na koncu ni uspelo ugnati Toronta, saj je klonil s 123:120. Tudi pri prvem trojnem dvojčku Dončića je moštvo iz Teksasa klonilo, takrat proti Milwaukeeju. »Vse skupaj bi bilo še bolj posebno, če bi zmagali. To je vse, kar me zanima – zmage. Seveda je lepo postavljati mejnike, a temu ne dajem posebne pozornosti,« je zrelo odgovarjal slovenski košarkar.

Z odličnimi igrami je Dončić naredil izjemen vtis tudi na trenerja Toronta Nicka Nursa, ki je stresel kup pohval na njegov račun. »Neverjeten je. Svojih igralcev na to nisem posebej opozarjal, a ima izjemno tehniko vodenja. Obrambni igralci močno pritiskajo nanj, a ga nikoli ne spravijo iz ritma. Resnično je nekaj posebnega.«