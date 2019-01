Navijači bi Dončića ponesli v Severno Karolino, vendar pa mu kot kaže igralci in novinarji niso namenili dovolj glasov. Mladi slovenski zvezdnik, ki igra za teksaški Dallas Mavericks, je bil ob objavi zadnjih izidov spletnega glasovnja še vedno drugi po številu glasov v zahodni konferenci ter tretji nasploh. Zaostajal je zgolj za prvim zvezdnikom NBA LeBronom Jamesom iz Los Angeles Lakers in Grkom Giannisom Antetokounmpom iz Milwaukee Bucks. Dončić je sicer v spletnem in mobilnem glasovanju do 17. januarja prejel 3.301.825 glasov, navijači pa so lahko glasovali do ponedeljka do polnoči po času na vzhodni obali ZDA.

V začetni peterki zahoda so torej LeBron James (Los Angeles Lakers), Paul George (Oklahoma City), Kevin Durant (Golden State), Stephen Curry (Golden State) in James Harden (Houston). Na vzhodu pa Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Kyrie Irving (Boston), Kemba Walker (Charlotte), Kawhi Leonard (Toronto) in Joel Embiid (Philadelphia).