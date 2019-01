Devetnajstletni košarkarski zvezdnik, ki po številu glasov navijačev še vedno zaseda drugo mesto v glasovanju za tekmo Vseh zvezd, je verjetno zelo vesel, da je bil pretekli teden eden manj napornih v sezoni lige NBA, in predvsem, da ga je konec.

Proti San Antoniu še podiral rekorde

Začetek tedna sicer niti ni kazal, da bo vse potekalo tako slabo. Na tekmi proti San Antonio Spurs je Dončić odigral vrhunsko tekmo, žal pa je imel premalo pomoči soigralcev in Dallas Mavericks so vknjižili nov poraz. Slovenski as je na tekmi dosegel 25 točk, kar je bila že njegova peta zaporedna tekma, na kateri je dosegel ali presegel ta mejnik. S tem je izenačil rekord danes enega največjih zvezdnikov lige Stephena Currya, ki je bil zadnji novinec v ligi, ki mu je to uspelo. Dončić je na tekmi znova dokazal, da za uspešen zaključek napada ne potrebuje niti sekunde.

.8 is plenty of time for Luka Doncic pic.twitter.com/vfNZbVt3KY — Isaac Harris (@IsaacLHarris) January 17, 2019

Šaljivo je bil razpoložen tudi pred začetkom tekme, ko je za trenutek zaustavil prihod ekipe na parket. Ljubitelje moštva iz Teksasa pa je prepričal še s svojo prvo asistenco legendi Dallasa Dirku Nowitzkemu.