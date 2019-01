Dončić je novo vrhunsko predstavo prikazal proti Golden State Warriors. Kljub 26 točkam ni mogel preprečiti poraza svoje ekipe, saj je na nasprotni strani stal izjemno razpoloženi Stephen Curry, ki je Dallasu nasul kar 48 točk. Kako dober igralec je Dončić, pokaže tudi poteza Currya, ki je pred tekmo prišel pozdravit slovenskega košarkarja. Kot da bi že tedaj oba vedela, da bosta prikazala fantastično predstavo.

Malo manj pa je nad Dončićem navdušen Curryev soigralec Kevin Durant. Čeprav priznava, da je Dončić odličen igralec, pa mu očitno ni povsem po godu, da ga gledalci uvrščajo višje od njega na glasovanju za nastop na tekmi vseh zvezd. »Igra odlično košarko za 19-letnika, je odličen košarkar. Kar se tiče glasovanja za tekmo zvezd, ne vem, na njegovem mestu je veliko dobrih igralcev,« je dejal Durant.

Kevin Durant didn’t explicitly say it, but he is clearly not pleased with Luka Doncic being ahead of him in the All-Star voting... (which is very understandable) pic.twitter.com/ZXsYq4lSDU