Prodaja NLB: brez srečnega konca

NLB je »šla čez« mizo za približno dve tretjini knjigovodske vrednosti svoje delnice. Če kot kriterij upoštevamo tržne razmere, je to približno na ravni tistega, kar je bilo mogoče pričakovati. Glede na bilance banke v zadnjih letih in njeno opremljenost s kapitalom je izkupiček skromen: ob stabilnih in potencialno še boljših rezultatih poslovanja banke (nekaterih omejitev po privatizaciji ne bo več) in nespremenjenih makroekonomskih razmerah (teh resda najbrž ni realno pričakovati) bi vlagatelji svoj vložek z dividendami dobili povrnjen po »ugodnih« sedmih letih.