Dosežena cena v prvi javni ponudbi delnic (IPO) pomeni, da bo tržna kapitalizacija oz. tržna vrednost NLB ob začetku kotiranja delnic na Ljubljanski in Londonski borzi 14. novembra dosegla 1,03 milijarde evrov, so sporočili iz NLB in SDH. Slovenski državni holding (SDH) je uveljavil tudi opcijo presežne dodelitve in dal na voljo dodatnih 1.181.819 delnic NLB. V primeru, da bo opcija presežne dodelitve uveljavljena v celoti, se bo izkupiček za državo povečal na 669,5 milijona evrov, kar bi pomenilo 65 odstotkov osnovnega kapitala NLB.

Pri opciji presežne dodelitve gre za stabilizacijski mehanizem. Kot je slišati, je bila to zahteva velikih mednarodnih vlagateljev, ki se zanimajo za nakup delnic banke. Gre za to, da bosta stabilizacijska organizatorja, Citigroup in Wood & Company, del delnic zadržala in nato v 30 dneh od uvrstitve delnic na borzo lahko sklepala posle z namenom stabiliziranja cene.

Delnice naj bi na ljubljanski in londonski borzi začele kotirati 14. novembra, ko je predvidena tudi poravnava prodaje delnic. Do takrat imajo tako vlagatelji čas za vplačilo svojih lastniških deležev.