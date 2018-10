Z objavo prospekta se je tako v drugem poskusu vendarle uradno začela prodaja delnic 100-odstotno državne največje slovenske banke po metodi IPO. Po tistem, ko bo 7. novembra poteklo obdobje za izkaz interesa za nakup delnic NLB s strani fizičnih oseb, bo zadnji dan knjiga naročil odprta za institucionalne vlagatelje. Dan zatem bo znana končna cena za delnico, na katero bodo vplivale razmere na trenutno zelo negotovem trgu in s tem povezano povpraševanje vlagateljev.

Država, ki prodaja najmanj 50 odstotkov plus eno delnico in največ 75 odstotkov minus eno delnico, bo malim vlagateljem ponudila 10 odstotkov delnic, preostanek pa institucionalnim vlagateljem. Prodajalec bo na koncu delnice prerazporedil iz ene v drugo tranšo, odvisno od količine vpisov v posamezni tranši.

Napovedali so izplačilo dividend v višini 70 odstotkov dobička

Potrjeni cenovni razpon - ta predstavlja od 68 do 88 odstotkov knjigovodske vrednosti NLB, ki je sredi leta dosegla 75,40 evra - ni postavljen visoko, ker razmere na trgu v tem času niso najboljše. Tako ni najbolj ugoden za prodajalca, torej državo. Ob upoštevanju osnovnega kapitala NLB razpon ponudbene cene banko vrednoti na 1,03 do 1,32 milijarde evrov.

Predstavlja pa dobro investicijsko priložnost za male vlagatelje oz. fizične osebe in za institucionalne vlagatelje. NLB je namreč nedavno do 2023 napovedala približno 12-odstotni donos na kapital in izplačilo dividend v višini okoli 70 odstotkov dobička NLB Skupine. To bi ob teh cenah delnic omogočilo več kot 10-odstotni dividendni donos.