Država bo Novo Ljubljansko banko prodala po ceni, ki bo med 51,5 in 66 evrov, je razvidno iz prospekta za prodajo, ki je bil danes objavljen na spletnih straneh Seonet. Država mora glede na zaveze, ki jih je dala Evropski komisiji, letos prodati najmanj 50 odstotkov in eno delnico, naslednje leto pa še toliko, da bo na koncu obdržala 25 odstotkov in eno delnico.

Knjigovodska vrednost delnice NLB po zadnjih podatkih znaša 75,4 evra na delnico. Ker je delnic NLB dvajset milijonov, je knjigovodska vrednost celotne banke okoli 1,5 milijarde evrov.

Po ceni za delnico, ki jo želi pri privatizaciji doseči Slovenski državni holding, pa je celotna banka vredna med 1,03 milijarde evrov in 1,32 milijarde evrov. Za tričetrtinski delež torej SDH pričakuje med 772,5 milijonov evrov in 990 milijonov evrov.

Lani sta vlada in SDH lani ustavila prodajo NLB, ker naj bi vlagatelji ponujali prenizko ceno. Takrat zavrnjeni cenovni razpon je bil 55 do 71 evrov za delnico. Ceno naj bi zniževalo tveganje hrvaških sodb zaradi prenesenih deviznih vlog Ljubljanske banke, zato so letos poslanke in poslanci sprejeli mehanizem odškodovanja NLB v primeru, da bi bila banka na Hrvaškem rubljena.

Od takrat je knjigovodska vrednost NLB precej zrasla, vendar so se hkrati cene, po katerih se na finančnih trgih kupuje bančne delnice, v zadnjih mesecih precej znižale.