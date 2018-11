Na spletni dražbi, ki je potekala med 31. oktobrom in 8. novembrom, so ponudili 22 osebnih predmetov znanstvenika, ki je zaslovel s svojo teorijo o vesolju in črnih luknjah. Skupaj so zanje iztržili 1,8 milijona funtov (več kot dva milijona evrov), poroča britanski BBC.

Invalidski voziček, ki so ga prodali na dražbi, je prvi invalidski voziček, ki ga je znanstvenik uporabljal, potem ko je v svojih 20. letih zbolel za amiotrofično lateralno sklerozo (ALS), so sporočili iz dražbene hiše Christie's.

Hawkings je voziček uporabljal od poznih 80. do sredine 90. let prejšnjega stoletja, še preden je bolezen toliko napredovala, da ni več mogel uporabljati rok, da bi ga upravljal, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na dražbi so prodali tudi nekatere druge Hawkingove osebne predmete, med drugim eseje, nagrade, jakno pa tudi izvod njegove najbolj znane knjige Kratka zgodovina časa iz leta 1988 s Hawkingovim avtogramom. Zanjo so iztržili 67.750 funtov (približno 78.000 evrov).