Odraščal je v okolju, v katerem so cenili znanje. Oba starša sta se šolala na univerzi v Oxfordu. Oče je bil zdravnik, ki se je ukvarjal s proučevanjem parazitov, mama pa je študirala filozofijo in ekonomijo. Prav razgledani in dobro izobraženi starši so že mladega Stephena spodbudili, da si je drznil razmišljati o velikih vprašanjih. Pri izbiri študija ga je oče nagovarjal, naj izbere medicino, a se je raje odločil za fiziko.

Bolezen, ki ga priklene na invalidski voziček Zadnje leto študija na Oxfordu je opazil, da vse težje kontrolira sv