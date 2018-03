Boris Dežulović: Zbogom, gospod Hawking!

Pred desetimi dnevi je predsednik mestnega sveta Cambridgea sporočil, da bo zastava na mestni hiši tega slavnega univerzitetnega mesta visela na pol droga, s čimer naj bi izkazali čast svojemu preminulemu someščanu, znamenitemu profesorju Stephenu Hawkingu. Slavni angleški fizik je umrl 14. marca, na dan, ki se v anglosaški transkripciji zapiše 3/14 in se ga zato obeležuje kot Pi Day, dan številke pi – točno na rojstni dan velikega Alberta Einsteina. Novica iz Cambridgea o smrti najbolj sijajnega človeškega uma po Einsteinu je pretresla ves svet in z ganljivimi nekrologi so se od profesorja Hawkinga poslovili številni politiki, predsedniki, premierji, ministri in župani, inštituti, znanstveniki, nobelovci, igralci in pop zvezde. Naposled je prejšnjo sredo westminstrski dekan dr. John Hall sporočil, da bodo žaro s pepelom legendarnega fizika položili v Westminstrsko opatijo, poleg največjih umov angleške in svetovne znanosti, poleg Isaaca Newtona in Charlesa Darwina.