Hawking, ki je letos marca v 76. letu starosti umrl za posledicami amiotrofične lateralne skleroze (ALS), bolezni, pri kateri začnejo propadati gibalni nevroni, se v svoji zadnji knjigi, naslovljeni Brief Answers To The Big Questions dotika peročih tem človeštva. Knjigo je na njegovo željo po smrti dokončala njegova družina.

»Znanost in izobraževalni sistem sta v nevarnosti kot nikoli prej,« je bilo mogoče slišati včeraj v Londonu na predstavitvi knjige. »Ne samo, da strokovnjaki na svojih področjih niso več spoštovani, njihovim mnenjem in raziskavam se sploh ne verjame.« Izvolitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa in odločitev Velike Britanije za brexit sta po Hawkingovem zgolj posledici »globalnega revolta« proti strokovnjakom in znanosti.