»V življenju še nisem s takšno težavo prebrala izreka kot danes,« je ob tem povedala sodnica. Spomnila je, da je obdolženi med sojenjem priznal in obžaloval, da je streljal na avtomobil Dejana G. »A tega niste storili v pravno formalni obliki. Če bi to storili, bi lahko izrekla nižjo kazen. Zdaj pa tega ne morem,« je dejala.

»Iskreno mi je žal za vas in vašo družino,« je nadaljevala in poudarila, da glede na izkazane dokaze in njegovo priznanje ni bila mogoča oprostitev, zato je lahko le sledila zakonodaji v primeru spoznanja krivde. »Ljudje smo pod stresom. A tudi ko pride do takšne situacije, kot ste ji bili priča vi, ne moremo tako reagirati, kot ste vi,« ga je podučila.

Za poskus umora mu je izrekla deset let zaporne kazni, za povzročitev splošne nevarnosti pa leto in pol. Iz tega je sledila enotna kazen 11 let zapora, kar je eno leto več, kot je predlagalo tožilstvo.

Ferlič je v današnjih zaključnih besedah pred izrekom sodbe znova izrazil obžalovanje. »Iskreno mi je žal, da je prišlo do tega dogodka. Zavedam se, da ni bilo primerno, in se še enkrat opravičujem vsem vpletenim,« je dejal.