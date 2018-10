Več kot leto dni po začetku glavne obravnave v sojenju Matjažu Ferliču bo mariborska okrožna sodnica Barbara Nerat vendarle pripeljala dokazni postopek do besede strank. Če se ne bo zgodilo kaj nepredvidenega, bo ta sklepni akt izpeljala 29. oktobra, kmalu zatem naj bi sledil še izrek sodbe obdolženemu iz Miklavža na Dravskem polju, ki mu obtožnica očita poskus umora in ogrožanje varnosti v cestnem prometu.

V zvezi s slednjim očitkom višjega tožilca Darka Simoniča je danes pričal Peter Vidmar, sodni izvedenec za področje cestnega prometa. Sodišču namreč ni zadoščalo dokazano dejstvo, da je Ferlič med zasledovanjem po mariborskih cestah s pištolo večkrat ustrelil v avtomobil oškodovanca Dejana Gjerkeša. Ena krogla je celo zadela voznika v hrbet in ga lažje ranila.

Izvedenec je moral pregledati posnetke varnostnih kamer. Na razpolago so mu bili trije, in sicer s parkirišča v Bohovi, na katerem se je 13. marca lani začel avtomobilsko-strelski obračun, s križišča Tržaške in Ceste proleterskih brigad ter s krožišča na Titovi cesti.

Ali sta preganjani in zasledovalec v križišču zapeljala skozi rdečo luč, izvedenec ni mogel ugotoviti, je pa Gjerkeš vozil 41, Ferlič pa 75 kilometrov na uro. S kakšno povprečno hitrostjo sta vozila naprej do krožišča, ni izračunal. Je pa ugotovil, da sta skozenj zapeljala s hitrostjo manj kot 50 kilometrov na uro. Hitreje nista mogla voziti že zaradi premera krožišča in prometnih razmer.