Matjaž Ferlič, ki mu v Mariboru sodijo zaradi poskusa umora in povzročitve splošne nevarnosti, ker je 13. marca lani med divjo zasledovalsko vožnjo s pištolo stregel po življenju Dejanju Gjerkešu, ko je ta v avtomobilu vozil Ferličevo partnerico in otroka, je bil včeraj v sodni dvorani bistveno boljše volje kot sredi avgusta, ko je oškodovanca zmerjal z idiotom in mu celo grozil. Umirjeno je poslušal pričanje kriminalistov, ki so sodelovali pri prijetju osumljenega in iskanju orožja v strugi reke Drave.

Ko je napočil čas za odločanje o tem, ali je potrebno vnovično zaslišanje izvedenca psihiatrične stroke Gorazda Mrevljeta, pa je obtoženi sodnici Barbari Nerat odkrito rekel: »Če sodišče sprejme njegovo mnenje, potem izvedenca ne potrebujemo več.«

Ugodno mnenje psihiatra

Ferlič s tem ni nikogar presenetil, saj je znano, da je Mrevljetovo mnenje zanj precej ugodno. Psihiater je namreč ocenil, da je obtoženi strelsko dramo povzročil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi akutne stresne reakcije, ki jo je pri njem povzročila kratkotrajna začasna motnja. Ker pa je psihiater v mnenje zapisal celo, da Ferlič ni imel naklepa poškodovati, kaj šele ubiti oškodovanca, ko je streljal nanj, je vodja mariborskega tožilstva Darko Simonič aprila sodišču predlagal, naj v postopku angažira novega izvedenca. Menil je namreč, da je Mrevlje pri izdelavi izvedeniškega mnenja naredil strokovno napako, ker je uporabil termin naklep in zapisal, da obtoženi ni imel namena poškodovanja oškodovanca ali kaj več. »Delo izvedenca ni ugotavljanje krivde obtoženega. To je v domeni sodišča. Zato se izvedenec ne bi smel spuščati v razlago pravnih vprašanj,« je Simonič grajal psihiatra. Sodišče je predlogu ugodilo in v postopek vključilo izvedenko psihiatrije Martino Žmauc Tomori, po oceni katere je bila Ferličeva sposobnost razumevanja in obvladovanja v času dogodka zmanjšana, a ne bistveno.

Zaradi razhajanj v mnenjih je nameravalo sodišče še enkrat zaslišati psihiatra Gorazda Mrevljeta, a ga ni, ker je bil psihiater službeno zadržan. Ker se to ni zgodilo prvič, je tožilec Simonič opozoril, da se s tem kaže tudi izvedenčev odnos do primera. Ferličeva zagovornica Tanja Kompara pa je tožilcu vrnila s pripombo, da njegov očitek ni utemeljen, saj se je izvedenec na vabilo odzval z opravičilom. »Okoliščina, da psihiater ni prišel na obravnavo, ne more iti v škodo obtoženemu. Moja stranka ni kriva za to,« je dejala odvetnica in vztrajala, da je vnovično zaslišanje Mrevljeta potrebno zato, ker se še ni izjasnil o razliki med svojim mnenjem in izvedenskim mnenjem Tomorijeve. Napetost med tožilstvom in obrambo je tokrat prekinil kar obtoženi sam: »Je videokonferenca z izvedencem mogoča?« Sodnica Neratova je odločila, da bo izvedenca psihiatra na obravnavo povabila še enkrat. Načrtuje jo za 24. septembra, sklepati pa je, da namerava na sojenju po uradni dolžnosti izpeljati še kak dokaz, glede na to, da je nadaljevanje sojenja razpisala tudi za 8. oktober.