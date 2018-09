Na parkirišče v Bohovi, kjer se je vse skupaj začelo, je 13. marca lani prišel oborožen s polavtomatsko pištolo. Na bežeč oškodovančev avto, v katerem sta sprva sedela tudi partnerica in otrok obtoženega, je streljal večkrat, ga vztrajno zasledoval po Mariboru in ni od svojega početja odstopil niti potem, ko so se zasledovani zatekli na policijo. V vmesnem času je obtoženi Matjaž Ferlič zamenjal avtomobil, nanj namestil policijske luči in še naprej zasledoval Dejana Gjerkeša. Med vožnjo ga je celo ustrelil v hrbet in ga lažje poškodoval.

Mariborski v