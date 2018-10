Država je imela zakone in pravila, ki so bili, ko je šlo za cenzuro, po definiciji restriktivni. Prav zato so do neke mere vezali roke tudi cenzorjem, predvsem pa so bili vsaj približno predvidljivi. Pravila igre so bila v grobem znana. In z malo miselnega napora, poguma in iznajdljivosti – in seveda tudi tveganja – je bilo mogoče v prostoru, ki je bil dan svobodi izražanja, povedati marsikaj. Korporacijska cenzura pa ni vprašanje zakonov, temveč je del poslovne politike korporacij. Je del svobode njihovega poslovanja. Korporacijska cenzura je v svetišču svobodnega podjetništva