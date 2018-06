Razstavo, ki je del raziskovalnega projekta o knjižni cenzuri na Slovenskem v zgodnjem novem veku, sta pripravila znanstveni sodelavec z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede pri ZRC SAZU Luka Vidmar ter raziskovalka rokopisov, redkih in starih tiskov iz Nuka Sonja Svoljšak.

Kot je novinarjem pred odprtjem razstave pojasnil Vidmar, je tiskana knjiga postala glavni predmet cenzure v Evropi na začetku zgodnjega novega veka, saj je izum tiska s premičnimi črkami omogočil do tedaj nepredstavljivo veliko izmenjavo informacij in idej, nadzor oblasti nad tiskom in prodajo knjig je ob tem sovpadal s sporom med Cerkvijo in protestantizmom. V habsburški monarhiji, kjer je tedaj živela večina Slovencev, je cenzuro za vladarja sprva izvajala katoliška Cerkev, in sicer cenzurni urad pod vodstvom dunajskega škofa, dunajska univerza pod vodstvom jezuitskega reda, krajevni škofje in jezuitski kolegiji. Cerkev je imela cenzuro v svojih rokah do smrti Karla VI, očeta Marije Terezije.

Ta razsvetljena vladarica je nato Cerkvi odvzela moč odločanja o tem, katere knjige so sporne, in leta 1751 ustanovila Dvorno komisijo za knjižno cenzuro. Koncept države se je namreč krepil, pomembnejši in bolj obširen pa je postajal spisek knjig, katerih branje je prepovedovala prosvetna oblast. V tistem času sta bili po Vidmarjevih navedbah prisotni dve obliki cenzure, preventivna in retroaktivna. Pri preventivni je šlo za to, da je oblast odobrila delo pred tiskom, kar je bilo dokončno ukinjeno v drugi polovici 19. stoletja, retroaktivna cenzura pa je bila reakcija oblasti na že natisnjena dela - dela je uničila ali zaplenila.