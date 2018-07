Hongkonški cenzorji so zadnji roman japonskega literarnega zvezdnika Harukija Murakamija z naslovom Uboj komturja (Killing Commendatore) iz leta 2017, ki se navezuje na prvi prizor prvega dejanja opere Don Giovanni, označili za nespodobnega. To je sprožilo negodovanje med ljudmi, ki zdaj podpisujejo spletno peticijo. Murakamijeva knjiga mora namreč na ščitnem ovitku nositi opozorilo, prepovedana je tudi prodaja mladoletnim.

Peticijo je sestavilo 21 skupin, ki menijo, da bo odločitev cenzorjev »nakopala sramoto prebivalcem Hongkonga«. Posvarili so tudi, da bi lahko škodila mednarodnemu položaju založniškega in kulturnega sektorja mesta. Vseeno je odločitev že začela veljati, nespoštovanje cenzorskih odločitev pa se kaznuje z globo v višini 10.000 hongkonških dolarjev, kar je 1270 ameriških dolarjev, in šestimi meseci zapora. To ni bila prva odločitev cenzorjev, ki je razburila javnost. Leta 1995 so na primer cenzorji kot nespodobno označili sliko znamenitega Michelangelovega kipa Davida v časopisnem oglasu.

Murakami, ki živi med ZDA in Japonsko, se je v Hongkongu v središču pozornosti znašel že leta 2014, ko je izrazil podporo protestnikom, ki so na mestnih ulicah zahtevali več demokracije. Njegova pisava je lirična in nadrealistična, literarni junaki pa z obrobja japonske družbe. V slovenskem prevodu so med drugim izšli romani Kronika ptiča navijalca, Norveški gozd, Kafka na obali, Ljubi moj sputnik, 1Q84 in Brezbarvni Tsukuru Tazaki in njegova leta, delo O čem govorim, ko govorim o teku ter zbirka kratke proze Slon izginja. Murakamija večkrat omenjajo kot kandidata za Nobelovo nagrado za literaturo. kul, sta