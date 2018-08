Kot je za STA dejal Andree, gre za dva tipa korporacij, ki bijeta boj. Na eni strani so založniki in na drugi strani velike spletne platforme. »Kratko pa potegnemo državljani, mali avtorji, raziskovalci in učenci,« je opozoril.

Protest v Ljubljani je bil zato namenjen pozivu poslancem Evropskega parlamenta, naj 12. septembra, ko bodo obravnavali sicer nujno potrebno direktivo, sprejmejo takšna dopolnila, ki bodo avtorske pravice umeščala v 21. stoletje. Popravijo naj jo na način, ki bo služil vsem državljankam in državljanom Evropske unije in ne le interesom majhne skupine velikih založnikov, je dejal Andree.

Izginila bi glavna lastnost interneta Sprejetje 11. člena direktive bi namreč po njegovih besedah pomenilo veliko ekonomsko škodo za manjše slovenske medije in avtorje. Kot je pojasnil, ta namreč predvideva, da morajo velike platforme začeti plačevati lastnikom avtorskih pravic uporabo oziroma posredovanje povezav na njihove spletne strani. »Google bi se pogovarjal samo z največjimi. Vprašanje, ali bi mali mediji preživeli dovolj dolgo, da bi prišel do njih,« je povedal. Sporen je po njegovem mnenju tudi 13. člen predlagane direktive, ki določa, da mora biti vse, kar nalagamo na spletne platforme, stoodstotno skladno z avtorskimi pravicami. To pa je zelo redko in lahko dosežejo samo največje korporacije. »Vsi mali avtorji bi imeli mnogo večji problem priti do tega. Glavna lastnost interneta, kjer človek z dobro vsebino lahko doseže milijone, bi izginila,« je opomnil Andree.