Twitch, v lasti podjetja Amazon, je tako na Kitajskem izginil tudi iz Applove trgovine z aplikacijami (App Store). Predstavnik storitve je v petek potrdil blokado dostopa s strani kitajskih oblasti, razloga pa ni želel komentirati. Tudi kitajski urad, ki se ukvarja z nadzorom interneta, uradnega pojasnila še ni podal.

Twitch je nedavno postal tretja najbolj uporabljena aplikacija v Applovi mobilni trgovini na Kitajskem.

Kitajska vlada je v zadnjem času ostro nastopila proti celotni industriji video iger, blokada omenjene spletne storitve pa je le še ena v vrsti cenzurnih ukrepov. Oblasti so prav tako prenehala izdajati dovoljenja za igre, ki od uporabnikov zahtevajo denar.

Aplikacija, ki jo je Amazon leta 2014 odkupil za skoraj milijardo dolarjev, se je pridružila ostalim popularnim platformam (kot so YouTube, Facebook in Twitter), ki so na Kitajskem prepovedane. Oblasti so namreč zelo občutljive na tuje medije in platforme, ki njihovim državljanom ponujajo določene storitve, če ne pristanejo na njihove specifične cenzurne pogoje.