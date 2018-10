Korak nazaj za dva naprej

Košarkarska Olimpija je v teh dneh tretjo sezono zapored zaplavala v ritem treh tekem na teden v treh različnih tekmovanjih. Ritem, ki se je v preteklih dveh sezonah izkazal za peklenskega in zaradi katerega so trpeli rezultati v vseh tekmovanjih, pa čeprav so Ljubljančani ravno v teh dveh sezonah, tudi z nekaj sreče, prišli do zaporednih naslovov državnega prvaka, kar jim pred tem ni uspelo kar osem let.