Če kdaj, lahko slovenska predstavnika v ligi ABA pred 2. krogom poudarita, da bosta na tekmah nekoliko bolj spočita od nasprotnika. Olimpijo namreč danes ob 21. uri v Beogradu čaka tekma proti Partizanu, Krko pa jutri ob 21. uri v Novem mestu proti Mornarju. Tako srbsko kot črnogorsko moštvo sta med tednom igrali v evropskem pokalu, kar pomeni, da sta imeli manj časa za pripravo na izziva med vikendom. Olimpija nato v prihodnjem tednu začne ritem treh tekem na teden, Krka pa dveh.

Cirkus tekem za Olimpijo pred vrati

»To je praktično edini teden v letošnji sezoni, ki ga lahko v celoti izkoristimo za pripravo na enega nasprotnika. Že v torek nas nato čaka prva tekma v Fibini ligi prvakov proti Strasbourgu, v četrtek pa v državnem prvenstvu proti Krki. Oktobra in novembra bomo odigrali kar 22 obračunov. Ni kaj, cirkus tekem je pred vrati,« se trener Olimpije Zoran Martić dobro zaveda, kakšen luksuz je imel v preteklem tednu. Uteho lahko to pot najde v dejstvu, da ima precej bolj široko moštvo kot v lanski sezoni, ob tem pa vodstvo kluba pospešeno in odkrito išče še okrepitev na mestu organizatorja igre, kjer si v tem trenutku naloge delita Jan Špan in Jusuf Sanon.

Po visoki zmagi proti Mornarju Ljubljančani v drugem krogu odhajajo na eno težjih gostovanj v jadranskem tekmovanju. Partizan namreč na domačem terenu v dvorani Pionir redko kloni. »S košarkarskega vidika vsi radi igramo v Pionirju, če ne zaradi drugega, zato, ker bodo tribune polne. Vedno je lepše igrati v takem vzdušju, pa čeprav ljudje ne navijajo zate. Motiva nam tako gotovo ne bo manjkalo. Zavedamo pa se, da je Partizan v domači dvorani težko premagljiv. Če želimo računati na presenečenje, moramo igrati preudarno in borbeno,« pravi Martić, ki ga je Partizan na dveh superpokalnih in uvodni tekmi lige ABA z zmago proti Cedeviti v Zagrebu navdušil, manj pa v sredo, ko je v prvem krogu evropskega pokala klonil proti Trentinu. »Partizan je mlada ekipa, ki igra zelo agresivno in disciplinirano. Imajo zanimivo moštvo, v katerem ne manjka kakovostnih posameznikov,« še dodaja Martić. Tekma z Olimpijo bo zagotovo posebna za slovenskega reprezentanta v dresu Partizana Alekseja Nikolića, ki so si ga Ljubljančani poleti silno želeli v ekipi, a se je Postojnčan odločil drugače in odšel v klub, za katerega je navijal od mladih nog.