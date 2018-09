Po izjemno slabem uvodu v novo sezono so košarkarji Olimpije na začetku lige ABA pokazali povsem drugačen obraz. V Stožicah so namreč v prvem krogu jadranskega tekmovanja povsem razbili Mornar, ki na vsem obračunu ni vodil niti enkrat. Izjemno predstavo zmajev sta si v največji ljubljanski dvorani ogledala tudi športni direktor lige ABA Žarko Čabarkapa in legendarni Žarko Paspalj, ki je pred kratkim postal njen ambasador.

Po dveh velikih razočaranjih proti Crveni zvezdi in Primorski je trener Zoran Martić od svojih igralcev pričakoval reakcijo in jo tudi dobil. Olimpija je to pot pokazalo pravo mero borbenosti in predvsem agresivnosti v obrambi, s katero so spravljali košarkarje Mornarja v obup. Moštvo iz Bara, ki je v lanski sezoni igralo celo v polfinalu lige ABA in v finalu črnogorskega prvenstva premagalo Budućnost, pogosto ni našlo prave rešitve v napadu, pa še ko so jo in so bili sami pri metu od daleč, so večinoma zgrešili. Martić je s pogostimi menjavami držal visok ritem v igri in je v prvem polčasu na parket poslal deset igralcev, na klopi pa pustil le Luko Šamanića in Jana Rebca, ki sta priložnost dobila na koncu. Na začudenje mnogih sta bila gonilni sili zmajev Bojan Radulović in Dražen Bubnič, ki v lanski sezoni nista pustila dobrega vtisa.

Moštvo Mornarja se je ob polčasu dolgo časa zadržalo v slačilnici in se na parket vrnilo šele dobre tri minute pred nadaljevanjem. Slutiti je bilo, da jih je trener Mihailo Pavićević motiviral za bolj angažirano igro, a se je zgodilo ravno nasprotno. Pri Olimpiji je namreč v tretji četrtini eksplodiral Mirza Begić, ki je v tem obdobju dosegel 13 točk, ob tem pa povsem dominiral v raketi tudi v obrambi. Na splošno je Martić v igri večino časa držal dva od trojice Begić, Jones in Radulović, ki so izrazito visoki in hkrati gibčni igralci, ter na tak način Mornarju povsem onemogočil prodore pod koš. Ker so bili gostitelji to pot izredno razpoloženi tudi v napadu, je prednost ves čas rahlo naraščala, ko pa se je na začetku zadnje četrtine povzpela na 20, je bilo jasno, da je zmagovalec odločen. S prepričljivo zmago se je kamen odvalil od srca predvsem trenerju Martiću, ki bi se v primeru tretjega zaporednega poraza že znašel pod plazom kritik.

»Zelo pomembno je bilo, da smo sezono v ligi ABA odprli z zmago na domačem igrišču. Igralci so izpolnili naloge, ki smo jim jih zadali pred tekmo. Predvsem smo Marnarju omejili število metov za tri točke. Sicer so jih zadeli osem, a imeli slab odstotek, kar je bila posledica naše dobre obrambe. Ob tem smo na minimum spravili tudi naše slabe minute, ki smo jih imeli na dosedanjih tekmah kar precej. Mornarju v drugem polčasu nismo dovolili, da se vrne v igro za zmago, zaradi česar sem zadovoljen,« je povedal trener Olimpije Zoran Martić, ki je z igralci po zmagi lažje zadihal. »Iskreno povedano mi je bilo v trenutku, ko sem videl razpored obeh superpokalov in reprezentančnih obveznosti, jasno, da bosta uvodna obračuna za nas nočna mora. In takrat še nisem vedel, da bom brez poškodovanih Begića, Kastratija in Radulovića ter da bo imel težave tudi Jones. Ta zmaga je za vse nas velika spodbuda.«

Liga ABA, 1. krog: Crvena zvezda – Cibona, danes ob 20. uri: Cedevita – Partizan, jutri ob 17. uri: Igokea – Mega Bemax, ponedeljek ob 18. uri: FMP – Zadar, ob 21. uri: Budućnost – Krka.