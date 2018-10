Krka ugnala Mornar

Košarkarji Krke so v ligi ABA prišli do prve zmage v sezoni. Potem ko so v prvem krogu gladko izgubili na gostovanju pri Budućnosti v Podgorici, so bili v drugem v nedeljo zvečer na domačem parketu boljši od Mornarja z 80:76 (17:22, 39:32, 58:53, Balažič in Lalić po 14, Marinelli 11, Škedelj 10, Lapornik 9, Bratož 6, Fifolt 5, Osolnik 4, Cinac in Đapa po 3, Stipaničev 1; Vranješ 25). »Vesel sem, da nam je na koncu uspelo izvleči zmago. Poznali smo recept za uspeh, igrali čvrsto v obrambi, nato pa znova padli v igri in nasprotniku dovolili, da nas je ujel. Na srečo smo se pravočasno prebudili, v tesni končnici pa imeli tudi nekaj sreče,« je po zmagi povedal trener Krke Simon Petrov.

Liga ABA, preostala tekma 2. kroga: Cibona – Igokea ***, vrstni red: Mega B., C. zvezda in Partizan po 2-0, Budućnost, Olimpija, Cedevita, FMP in Krka po 1-1, Zadar in Mornar po 0-2, Igokea in Cibona po 0-1.