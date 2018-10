Ni. Olimpija je ne glede na vse še vedno velik klub, ljudje pa si silno želijo, da bi se znova vrnil tja, kjer je njegovo mesto. Poleti so preurejali slačilnice članskega moštva in jih zdaj krasijo slike trenutkov in imen iz zgodovine Olimpije, ki so impozantne. Ljubljana in Slovenija si želita, da bi klub znova krojil vsaj jadranski, če že ne evropski vrh. To so povsem legitimne želje, saj smo to že imeli. V