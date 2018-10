»Na novinarskih konferencah kar naprej kritizira lastne igralce in svoje nadrejene, ker ne dobi, kar želi. Sploh ne pazi, kaj govori, s čimer sramoti klub,« je bil oster drugi Paul, ki mu vodenje portugalskega stratega ni všeč, Mourinho pa pravi, da niti ne rabi vedeti, kaj je o njem dejal nekdanji igralec rdečih: »Povedal je, kar je želel. Iskreno me niti ne zanima. V tej državi je vsak upravičen do svobodnega govora. Lahko poveš, kar želiš.«

Za povrh jo je trenerju, ki se mu maje stolček, ravno v tem delikatnem obdobju zagodel še kapetan Antonio Valencia, ko je všečkal instagram objavo, v kateri je bilo med drugim zapisano »čas je, da Mourinho odide«. Kasneje se je sicer opravičil s tvitom, saj naj ne bi prebral, kaj je bilo zapisano pod kolažem njegovih fotografij.

Yesterday, I liked a post on Instagram without reading the text that accompanied the picture. These are not my views and I apologise for this. I am fully supportive of the manager and my teammates. We are all giving our everything to improve the results. pic.twitter.com/bMEsrAwMkh