Ni ga moštva, ki bi v novo sezono vstopilo imenitneje od italijanskega Juventusa. Torinčani so v italijanskem prvenstvu na prvih sedmih tekmah zbrali prav toliko zmag in imajo pred najbližjim zasledovalcem Napolijem, ki so ga ugnali v soboto s 3:1, že šest točk naskoka. Enako uspešno pa je moštvo trenerja Massimiliana Allegrija tudi v ligi prvakov. Danes je namreč pred domačimi navijači vknjižilo drugo zmago, potem ko je s 3:0 na kolena spravilo švicarski Young Boys. Belo-črni so nazadnje tako uspešno v sezono krenili daljnega leta 1929. Junak današnjega večera je bil 24-letni Argentinec Paulo Dybala, ki je dosegel vse tri zadetke.

Juventus je s poletnim nakupom Cristiana Ronalda nogometnemu svetu sporočil, da bo odkrito krenil po ligo prvakov, ki se mu zadnja leta vztrajno izmika. A le redki so verjeli, da lahko Torinčani že na začetku sezone delujejo tako dominantno. Portugalski zvezdnik je danes dogajanje na zelenici spremljal iz lože VIP, saj je imel zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel na tekmi z Valencio, prepoved nastopa. A njegovi soigralci se tudi brez njega niso prav nič mučili s švicarskim nasprotnikom. Po fantastični podaji branilca Leonarda Bonuccija čez polovico igrišča je Dybala mrežo gostov zatresel že v peti minuti, ko pa je bil uspešen še v 33., je bilo jasno, da je zmagovalec odločen. Argentinec se z dosežkom ni zadovoljil in se je še naprej trudil na vse pretege ter bil za to nagrajen v 69. minuti, ko mu po podaji Juana Cuadrada ni bilo težko žoge potisniti v gol. Juventus na Allianz stadionu v skupinskem delu lige prvakov ni klonil vse od njegovega odprtja septembra 2011.

»Želel sem si take tekme. Moštvo je imelo pravi pristop, saj smo bili vseh 90 minut osredotočeni na igro,« je po tekmi povedal Paulo Dybala, ki mu Allegri na nekaterih dosedanjih tekmah ni ponudil veliko igralnega časa. »Jasno je, da si vedno želim igrati. Lani sem odlično začel in zadeval, a so mi proti koncu sezone pošle moči. Morda bo to pot drugače. Dejstvo, da nekaterih tekem nisem začel, me je pripeljalo do tega, da sem na treningih garal še bolj trdo, se odlično pripravil, sedaj pa žanjem sadove dela.«

Juventus : Young Boys Bern

Na drugi današnji tekmi se je Manchester City zelo namučil v Hoffenheimu. Nemci so namreč povedli že v 44. sekundi prek Ishaka Belfodila, a so gostje hitro izenačili, ko je v osmi minuti zadel Sergio Aguero. Ko se je že zdelo, da bo Hoffenheim prišel do velike točke, je v 87. minuti udaril David Silva in odločil zmagovalca.