Barcelona se bo proti Tottenhamu pomerila na Wembleyju, kjer je nazadnje igrala pred dvema letoma, ko je na prijateljskem obračunu s 4:0 premagala Liverpool. Španskega prvaka na kultni stadion vežejo lepi spomini, saj je na njem leta 2011 premagal Manchester United (3:1) in osvojil svoj četrti naslov v ligi prvakov.

Če se je moštvo pod vodstvom Pepa Guardiole tedaj zdelo nepremagljivo, je slika sedem let pozneje obrnjena na glavo. Katalonci se spopadajo s tekmovalno krizo, saj na vnovično zmago čakajo vse od uvodnega kroga lige prvakov, ko so s 4:0 odpravili PSV iz Eindhovna. Z nezanesljivim Gerardom Piquejem imajo hude težave v obrambi, v napadu poti do gola ne najde Luis Suarez, na sredini igrišča pa se močno pozna odhod Andresa Inieste. Proti Tottenhamu se tako zdi, da bo breme še enkrat več na Lionelu Messiju, ki je z osmimi zadetki in štirimi asistencami z naskokom najboljši posameznik Barcelone.

»Barcelona z Messijem dobi 70,7 odstotka tekem, brez njega uspešnost pade na 65,1 odstotka,« so zapisali pri španskem Asu. Športni dnevnik je ob tem ugotovil, da Argentinec pod trenerjem Ernestom Valverdejem ni nastopil na enajstih tekmah, na njih pa je Barcelona vpisala poraz, pet remijev in le pet zmag.

Ob zapisanem gre sklepati, da se bo Tottenham nocoj osredotočil prav na Messija, a vse kaže, da ima trener Mauricio Pochettino drugačne načrte. »Trener nam je dejal, da se Messija ne da ustaviti. Ne želi, da se ga ustrašimo, le da uživamo v izkušnji. Če bomo igrali dobro, lahko povzročimo težave celotni ekipi, ne le Messiju. Na igrišču ne bomo razmišljali le o njem,« je zatrdil član Tottenhama Danny Rose.

Strateg angleškega prvoligaša sicer Barcelono zelo dobro pozna, saj je kot nogometaš dve leti igral za mestnega tekmeca Espanyol, po končani karieri pa je bil tri leta še njegov trener. »Sem navijač Espanyola, zato me igranje proti Barceloni zelo motivira. Do tekmeca gojim ogromno spoštovanja, a njihova ekipa je danes drugačna. Nimajo več Xavija Hernandeza in Andresa Inieste. Oba sta bila edinstvena nogometaša, ki ju je nemogoče nadomestiti. Sicer imajo še vedno izvrstne posameznike. Lionel Messi je najboljši na svetu, neverjeten je tudi Philippe Coutinho. Tudi preostali nogometaši so zelo nadarjeni,« je zatrdil Mauricio Pochettino.

Ekipi sta se letos že pomerili, in sicer julija, ko sta odigrali pripravljalno tekmo v Združenih državah Amerike. Zmage s 5:3 so se po streljanju enajstmetrovk razveselili Katalonci.