Ob uradno zapisanem sporazumu Drnovšek-Račan je bilo namreč ustno dogovorjeno še o nagradnem paketu v okviru Nuklearne elektrarne Krško (NEK 1), ki naj bi bil češnja na sporazumni torti, piše Aleksander Lucu v novi številki Nedeljskega dnevnika. In prav to češnjo bi ob privolitvi za sprejem arbitražnega sporazuma rad imel enako, kot jo je dobil obljubljeno Račan od Drnovška, tudi Plenković. Za priboljšek Hrvaški in za osebno politično zmagoslavje.

Kaj si pravzaprav v hudo zakulisni igri želi Hrvaška v Krškem, je natanko vedel le pokojni dr. Janez Drnovšek, morda še nekaj njegovih takratnih najbližjih sodelavcev. Jasno je, da bi kakršno koli še večje vmešavanje Hrvaške v NEK pomenilo še hujše težave, kot jih že ima slovensko elektrogospodarstvo s hrvaškim solastništvom v Krškem. Takoj se je začelo iskati rezervno možnost, če bi Hrvatje, ki imajo ob vsakem dogovoru figo v žepu, prav NEK uporabili za neskončno dolgo izsiljevanje.

Rezervna možnost je kmalu po propadlem sporazumu Drnovšek-Račan pomenila takojšnjo neusmiljeno bitko med dvema slovenskima elektroenergetskima lobijema, ki hranita tudi prodajalce elektrike. Oba strahovito močna – velenjsko-šaleški in revirsko-zasavski. Prvi s centrom v Šoštanju, drugi v Trbovljah. V prvi etapi za usodno reševanje Slovenije z električno energijo so s TEŠ 6 in milijardo in pol zmagali: pokojna Ivan Atelšek in Jože Zagožen, velenjska župana Srečko Meh in Bojan Kontič, francoski Alstom, »strokovna« druščina okoli Uroša Rotnika, veliko pa je »pobralo« zasebno podjetje Sol intercontinental v lasti Petra Kotarja, ki se je iz Šaleške doline seveda že preselil med revirce, med svoje Trboveljčane, ki so v ozadju gradnje TEŠ 6 privolili, da bodo tiho, če se takoj po vsiljenem TEŠ 6 začnejo priprave za gradnjo NEK 2, ki naj bi Slovence za podobno vsoto, kot je stal TEŠ 6, elektroenergetsko dokončno povsem ločila od pohlepnih in prebrisanih Hrvatov.

Revirsko-zasavski električarski lobi, večinoma prepreden z nekdanjimi »asi« LDS, se je na prepričevanje Slovencev o nujnosti gradnje NEK 2 (v nasprotnem bomo zvečer sedeli ob svečah) odlično in na vseh področjih skrbno pripravil.