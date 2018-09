Zasluge za to imajo v prvi vrsti razvpite »fake news«, lažne novice, ki sicer sodijo v sklop politične propagande, niso pa nič drugega kot ena sama potegavščina. Ne moremo pa mimo tega, da ima nekaj masla na glavi tudi sama Kolinda, kakor hrvaško predsednico na kratko imenujejo njeni privrženci in nasprotniki, piše Marjana Vončina v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Medtem ko si privlačno predsednico po njeni burni predstavi na stadionu Lužnikov v Moskvi, kjer je po finalni tekmi med Hrvaško in Francijo v solzah sreče poljubljala in objemala hrvaške nogometaše ter planila v vroč objem tudi francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu (kar njegovi soprogi Brigitte, povedano mimogrede, ni bilo čisto nič všeč), mediji podajajo, so se med novice prejšnjega meseca prikradle še »fake news«. V Nigeriji, kjer ljudstvo prestaja veliko strahot, a je kljub temu zavzeto in z žarom spremljalo dogajanje na svetovnem nogometnem prvenstvu, ji je od navdušenja nad njenim izžarevanjem čustev nekdo na facebooku pripisal tudi nekaj, kar nima nič skupnega z njo: na zagrebškem letališču naj bi jadrno skočila v avtobus, sedla na voznikov sedež, prijela volan in sama odpeljala reprezentanco na glavno prizorišče slavnostnega sprejema, na Trg bana Jelačića. Priložil je tudi fotografijo svetlolaske s temnimi sončnimi očali, oblečene v majico hrvaške reprezentance, kako drži volan in vozi avtobus – in uspešnica je bila tu. Na fotografiji seveda ni bila Kolinda, ker bi ji njeni varnostniki in najtesnejši sodelavci tak podvig najbrž preprečili, ampak neka druga, neznana voznica, a kdo bi to v Nigeriji vedel! Sporočilo na facebooku o izjemno skromni predsednici, ki brez sence oholosti in vzvišenosti zaradi najvišjega položaja v državi sama sede za volan avtobusa, je že v kratkem času doseglo nekaj deset tisoč ljudi. Širilo se je z neverjetno naglico, poudarek pa je bil: »Glejte jo, skromno predsednico, medtem ko naši voditelji živijo na veliki nogi!« Ljudje, razočarani nad afriškimi voditelji, ki se hitro nalezejo občutka vsemogočnosti in pravice do razkošja, so si ob njihovem nasprotju, hrvaški predsednici, dali duška in pri tem spregledali, da lik ni bil pravi.

Beseda je dala besedo, duh je skočil iz steklenice in občudovanje hrvaške predsednice je iz zahodne Afrike skočilo na drugo celino, v Indijo. Tam je nekdo izbrskal fotografijo, ki jo je leta 2015 sama objavila na facebooku. To je bilo v času, ko se je že zdelo, da je virus Boruta Pahorja okužil tudi njo: javnosti se je pokazala na lestvi, ko v širokih vojaških maskirnih hlačah barva stene svojega stanovanja. Iz te stare fotografije je nastala uspešnica, ki je prejšnji teden doživela pravi izbruh in epidemijo: širila se je med ljudmi, nezadovoljnimi zaradi razlik in prepada, ki jih loči od kaste bogatih.