Na izrednem kongresu SLS, ki so ga poimenovali Mi smo družina, so skušali obuditi vzdušje nastanka stranke pred 30 leti, ko je bila ustanovljena predhodnica stranke Kmečka zveza.. Da ne gradijo od začetka je spomnil danes 89 letni Ivan Oman, prvi predsednik Kmečke zveze in tast Marjana Podobnika, ki je vodil v stranko SLS v njenih najbolj slavnih časih ob koncu devetdesetih let. A ni ostalo spregledano, da se je garnitura, ki je vodila SLS zadnjih nekaj let, umaknila iz prvih vrst v ozadje – Marjan Zidanšek, Primož Jelševar ali denimo Peter Vrisk, ki denimo povezuje strankarsko