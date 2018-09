Prve poteze Šarčeve vlade: kadri, kadri in še enkrat kadri

Po dveh tednih od imenovanja vlade v državnem zboru je preteklo že dovolj časa, predvsem pa kadrovskih potez, da lahko podamo že prvo oceno, kako so si koalicijske stranke postlale po ministrstvih oziroma kako so se ekipirale – če si sposodimo izraz iz birokratskega žargona. Začeti moramo na vrhu – pri kabinetu predsednika vlade. Imenovanje spornega državnega sekretarja za nacionalno varnost Damirja Črnčeca nima zgolj sporočilne vrednosti, da je sovražni, vulgarni in skrajni jezik postal sprejemljiv tudi za slovenskega premierja, posredno je bilo to imenovanje sporočilo koalicijskim partnericam. Premier Marjan Šarec je namreč svojo odločitev utemeljil z argumentom, da je imenovanje državnega sekretarja v njegovem kabinetu samo njegova pristojnost in pristojnost nikogar drugega.