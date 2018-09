Stanovanjska politika: Ko te žreb reši pred cimri in pogoltneži

Ljubljanski stanovanjski sklad je za 30 najemniških stanovanj, namenjenih mladim do 29. leta, aprila prejel skoraj 400 prošenj. Tragikomično je o srečnih dobitnikih stanovanj včeraj odločil žreb. Čeprav je bil že razkorak med razpisanimi stanovanji in prejetimi prošnjami na razpisu ogromen, se ne gre slepiti, da so potrebe še precej večje. Na razpis se verjetno ni prijavilo na stotine mladih, ki so se že vnaprej sprijaznili, da stanovanja ne bodo dobili, ali niso izpolnjevali katerega od razpisnih pogojev – so na primer brez prijavljenega stalnega prebivališča v Ljubljani. Ni skrivnost, da je v Ljubljani po študiju ostalo na tisoče mladih, ki še vedno neprijavljeni živijo v najemniških stanovanjih.