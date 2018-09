Zakaj so Kranjčani ponoreli

Župan Kranja Boštjan Trilar (kot vsi občinski veljaki) silno rad javnost obvešča o podvigih, ki naj bi se oblasti gorenjske prestolnice posrečili. Ob dejstvu, da bo osrednja prometnica skozi mesto zaprta pol leta, pa je ostal bolj ali manj tiho. Res je cesta državna in nadvoz nad njo tudi – a občani in občanke so njegovi volilci in volilke, kajne.