SLS je skozi zgodovino doživljala vzpone in padce, ob 35. obletnici ustanovitve ugotavljajo v stranki. Na prvih demokratični volitvah aprila 1990 so bili del zmagovite koalicije demokratično izvoljenih strank Demos, ki je za tem prevzela vodenje prve slovenske vlade. Stranka je najboljši samostojni rezultat dosegla na parlamentarnih volitvah leta 1996, največji politični vpliv pa je imela leta 2000 po združitvi s SKD, ocenjujejo v SLS.

Stranka je na državnozborskih volitvah leta 2014 izpadla iz parlamenta, vse od takrat pa ji ni uspel vnovičen preboj v DZ. Kljub omenjenim političnim neuspehom pa v SLS poudarjajo, da ostajajo tradicionalno najmočnejši na lokalnem nivoju.

Vodenje stranke je po lanskih parlamentarnih volitvah, ko ji z nastopom na listi Povežimo Slovenijo znova ni uspelo prestopiti parlamentarnega praga, prevzel Marko Balažic. Z novim vodstvom so v SLS odločeni narediti »konec političnemu eksperimentiranju in vrniti zdravo pamet na vrh slovenske politike«. Prepričani so, da če je bila njihova predhodnica Slovenska kmečka zveza prva lastovka slovenske pomladi, mora sedanja generacija politikov Slovenijo popeljati v poletje.

Zahtevajo umik novele zakona o živalih in spremembo uredbe Nature 2000

Tudi po 35 letih delovanja SLS v središče delovanje postavlja dobrobit človeka in gradi na vrednotah slovenskega naroda, zatrjujejo v stranki. »Borimo se za kakovostno, lokalno in dostopno hrano, zahtevamo boljše pogoje za podjetništvo in zagovarjamo trajnost, ki je zgrajena na zdravorazumskih temeljih,« poudarjajo.

Ob tem vlado pozivajo, naj preneha z »ignoranco do zahtev kmetov ter jih vrne za pogajalsko mizo«. Nujna predpogoja za to sta po njihovih navedbah umik novele zakona o živalih in sprememba uredbe Nature 2000, da ta ne bo posegala v najboljša kmetijska zemljišča. »Če bo vlada vztrajala na svojem, bo kritično posegla v zmožnost samooskrbe s hrano, saj bo zamudila priložnost, da skupaj s kmeti oblikuje jasna stališča do Evropske komisije in že to jesen doseže za njih bolj ugodno obravnavo,« menijo v SLS.

35 let delovanja bodo sicer danes obeležili v Hotelu Union v Ljubljani, kjer je bila na današnji dan leta 1988 ustanovljena Slovenska kmečka zveza.