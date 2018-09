Dokumentarec z letnico 2017 pravzaprav ni njegov najnovejši film, saj Čelar na Festivalu slovenskega filma prav ta teden predstavlja svoj zadnji film iOtok, a je to, zakaj je trajalo tako dolgo, da je Codelli prišel v kino, vprašanje za kdaj drugič. Gre za to, da je Codelli še en dokaz, da so slovenski režiserji, ko gre za dokumentarne filme, v zadnjih letih polni dobrih idej in si upajo biti razigrani, slabše pa je z idejami v igranih filmih. Čelar je del življenja izumitelja barona Antona Codellija, iz katerega bi v Hollywoodu, kot pravi sam, naredili filmsko franšiz