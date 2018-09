Film v Netflixovi produkciji Roma je po nekaterih navedbah najbolj oseben film mehiškega režiserja in oskarjevca Cuarona, med drugim poznanega po filmih Jaz pa tebi mamo (2001) in Gravitacija (2013). V njem prepleta niti zgodbe o družini srednjega razreda, ki na začetku 70. let minulega stoletja živi v Ciudad de Mexicu.

Veliko nagrado žirije si je prislužil film The Favourite V veliki meri gre za avtobiografski film. V središču je zgodba o služkinji Cleo, ki temelji na resnični ženski, ki je skrbela za režiserja, ko je bil otrok. Ta film je poklon ženskam, ki so ga vzgojile, je dejal na nocojšnji podelitvi nagrad. Veliko nagrado žirije si je prislužil film The Favourite v režiji grškega cineasta Yorgosa Lanthimosa, ki je po Jastogu in Ubijanju svetega jelena zgodbo novega filma postavil na angleški dvor 18. stoletja. Film spremlja šibko kraljico Ano, v imenu katere v resnici vlada njena prijateljica Lady Sarah. Za upodobitev kraljice Ane je bila Olivia Colman nagrajena za najboljšo igralko. Ob njej sta med drugim zaigrali še Rachel Weisz in Emma Stone. Srebrnega leva za žirijo si je prislužil francoski režiser Jacques Audiard za vestern The Sisters Brothers, v katerem igrajo Joaquin Phoenix, John C. Reilly in Jake Gyllenhaal. Temelji na istoimenskem romanu Patricka deWitta, glavna protagonista zgodbe sta zloglasna brata in morilca Eli in Charlie Sisters.

Za najboljšo moško vlogo je bil nagrajen Willem Dafoe Za najboljšo moško vlogo je bil nagrajen Willem Dafoe, ki je v francosko-ameriški koprodukciji At Eternity's Gate v režiji Juliana Schnabla upodobil slikarja Vincenta van Gogha. »Podobno kot je Van Gogh nekoč dejal: Jaz sem moje slike, tako je Julian Schnabel ta film. Naredil ga je s toliko ljubezni, velikodušnosti in zabave, da se mu moram zahvaliti. Hvala za to darilo, da sem lahko postal Vincent,« je ob prejemu pokala volpi dejal Dafoe. Za scenarij je bila nagrajena še ena Netflixova produkcija, vestern bratov Ethana in Joela Coena, naslovljen The Ballad of Buster Scruggs, ki združuje šest zgodb o Divjem zahodu. V filmu so zaigrali Tim Blake Nelson, ki je tudi prevzel nagrado, James Franco in Liam Neeson. Nagrado Marcello Mastroianni za mladega talentiranega igralca si je prislužil Baykali Ganambarr za vlogo v filmu Nightingale avstralske režiserke Jennifer Kent. Ta film, edini med 21 filmi v tekmi za zlatega leva, ki ga je režirala ženska, si je prislužil tudi posebno nagrado žirije.

Žirija pod predsedstvom mehiškega režiserja Guillerma del Tora O dobitnikih nagrad je odločala žirija pod predsedstvom mehiškega režiserja Guillerma del Tora, ki je lani za film Oblika vode prejel zlatega leva. V mednarodni žiriji so bili še na Tajvanu rojena igralka, režiserka, scenaristka in producentka Sylvia Chang, danska igralka Trine Dyrholm, francoska igralka in režiserka Nicole Garcia, italijanski režiser in scenarist Paolo Genovese, poljska režiserka, scenaristka in producentka Malgorzata Szumowska, novozelandski igralec, režiser, producent in scenarist Taika Waititi, avstrijsko-nemški igralec Christoph Waltz in britanska igralka Naomi Watts. V tekmovalni sekciji Horizonti, ki predstavlja nove trende v svetovni produkciji, je žirija, ki ji je predsedovala grška režiserka, scenaristka in producentka Athina Tsangari, za najboljšega izbrala film Manta Ray, ki ga podpisuje tajski režiser Phuttiphong Aroonpheng.