Festival v kanadskem Torontu, ki se je začel 6. septembra, po priljubljenosti in prestižu Benetke že nekaj let vztrajno prekaša (in zato je nemara še toliko večji dosežek, da sta se tja letos uvrstila kar dva slovenska filma: Posledice Darka Štanteta in Zimske muhe Olma Omerzuja). Zdi se, da so se tudi organizatorji beneškega festivala s tem nekako sprijaznili: v tekmovalni program zadnjih dni festivala, ki jih v smislu medijske pozornosti povsem zasenčijo prvi dnevi festivala v Torontu, tako pogosto uvrščajo filme, ki si tega niti ne zaslužijo.

Klišejsko in naivno Med njimi je zagotovo 22 July (22. julij) Paula Greengrassa, eksploativni, holivudizirani prikaz pokola na norveškem otoku Utoya, kjer je desničarski skrajnež in pripadnik neonacistične skupine pobil 69 ljudi, večinoma najstnikov, ki so tam taborili. Napad na Utoyi je bil napad na nebele priseljence, filmu 22. julij pa iz tragičnega dogodka nekako uspe izpeljati pripoved o dveh belih moških, storilcu in mladem Norvežanu (igra ga sicer odlični Jonas Strand Gravli), ki se mu na sojenju postavi po robu. Tudi če pustimo ob strani, da film tragedijo izkoristi za solzavo bolnišnično-sodiščno dramo, ki kar buhti od klišejev, je najgrozljivejše to, kako neobčutljiv je za politične implikacije lastne zgodbe. S preoblikovanjem zgodbe v pripoved o hudobnežu in junaku, s katerim se lahko identificiramo, še kako prisotno problematiko rasizma in drugih oblik skrajnega desničarstva poenostavi na dramsko strukturo, ki na koncu obljublja katarzo – četudi se v resnici ne spremeni nič. Problematična je tudi upodobitev storilca, saj 22. julij ustvari lik, podoben Batmanovemu Jokerju ali De Nirovemu taksistu, in tako ustreže resničnemu storilcu in njegovi gonji za medijsko in politično pozornostjo.

Znova prezrte ženske Beneški festival, ki ima (morda še bolj kot kaki drugi prestižni filmski dogodki) že praviloma neznanske težave s spolom, je letos zaradi tega kritiziral le malokdo. V letošnji tekmovalni program so uvrstili le eno režiserko, Jennifer Kent s filmom Nightingale (Slavček), eden izmed redkih, ki se je v zvezi s tem javno oglasil, pa je bil francoski režiser Jacques Audiard, ki je za svoj film Dheepan leta 2015 v Cannesu dobil zlato palmo. Audiard, ki je član feminističnega gibanja 50/50 do 2020, naj bi se beneškemu programskemu odboru pritožil zaradi tako nepravičnega izbora in pri tem naletel na problematičen odziv: »Odgovor, ki sem ga prejel – iskreno opravljamo svoje delo, ne zanima nas, ali film režira moški ali ženska –, dokazuje, da zastavljamo napačno vprašanje.« V nadaljevanju se je obregnil ob transparentnost selekcije: »Ali imajo festivali spol? Odgovor je da. Že 25 let jih obiskujem, žensk pa ne vidim. Vidim pa vedno iste moške. To ni v redu.« Argument, da je pomembna umetniška vrednost filma in ne spol, seveda nikakor ne zdrži. Statistika namreč kaže, da ženske večkrat izbirajo filme, ki so jih posnele ženske, moški pa večkrat filme, ki so jih posneli moški – kar še enkrat dokazuje, da so glede umetniške vrednosti merila različna. Tudi evropske organizacije že dolgo opozarjajo, da je pri takšnih izborih na delu povsem nezavedna pristranskost, ki deluje v škodo filmskih del žensk.