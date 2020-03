Najpomembnejši člen pri nastanku filma je bila novinarka Anka Pirš, kolegica z RTV Slovenija, ki je nekaj let živela v Neaplju, preden se je z družino preselila v Slovenijo. V tistem času je spoznala Cristino, ki je bila takrat na odprtem oddelku zapora. Anka je bila prevzeta nad njeno zgodbo in dogovorili sta se za sodelovanje. Skupaj smo se nato odločili, da začnemo snemati na dan, ko bodo Cristino izpustili na prostost. Naša izhodiščna zamisel je bila, da bi naredili film o ženski med morilci camorre – o tem, kaj pomeni biti ženska v moških strukturah organiziranega kriminala.

Pred snemanjem lahko načrtuješ marsikaj, toda v končni podobi je film sestavljen zgolj iz tega, kar smo posneli v živo – v resnici mi ni bilo pretirano do tega, da bi obujal preteklost skozi pogovore s Cristino ali pripovedovanje drugih o njej. Teh posnetkov smo imeli sicer kar precej, vendar jih na koncu v film nismo vključili; dosti več čustev in življenja je bilo namreč mogoče najti v tistem, kar se je dogajalo po njenem prihodu iz zapora. Tako smo se osredotočili na njen odnos z možem Raffaelejem; to je bilo osnovno tkivo, na katero se je navezala naša pripoved in ki je navsezadnje ponudilo tudi njen zaključek.

S premori smo snemali dobra štiri leta, nekje od leta 2014 do 2018, potem je bil film še več kot leto dni v montaži. Delali smo predvsem takrat, ko se je dogajalo kaj prelomnega: ko je denimo Raffaele zbolel, je bil to za naju z Anko znak, da je treba oditi v Neapelj. Takrat je bila na srečo dejavna neposredna letalska povezava med Trstom in Neapljem, zato smo lahko reagirali hitro – zjutraj sva odšla iz Ljubljane, popoldne smo že snemali. Film sem sicer posnel s fotoaparatom, kar je deloma izhajalo iz narave projekta, deloma pa iz materialnih pogojev dela.

Mislim, da je s tem na simbolni ravni dokončno razčistila s preteklostjo, saj se je že med prestajanjem zaporne kazni odločila, da s camorro ne bo imela več opravka. Pa še nekaj je bilo: v filmu lahko za trenutek vidimo knjigo, ki jo je napisal njen nekdanji šef Mario Perella, mafijski skesanec, ki je v zameno za sodelovanje s policijo dobil novo identiteto; on je bil tudi ta, ki je izdal Cristino in mnoge druge pripadnike camorre. Ob njegovi biografiji je v njej vzniknila želja, da bi tudi sama povedala svojo zgodbo – a kot nekdo, ki je pokončno sprejel kazen za storjene zločine, drugače kot tisti, ki so se zasluženi kazni izognili tako, da so prekršili lastne zakone časti. Sicer pa Cristina še vedno ne govori o ničemer, kar ni bilo povedano že med procesom, niti v družinskem krogu ne, saj bi se lahko zaradi tega znova znašla na sodišču. Kazniva dejanja, povezana z mafijo, namreč v Italiji ne zastarajo in tudi po odsluženi kazni ostanejo zabeležena v evidenci; kot obsojena sodelavka kriminalne organizacije Cristina denimo ne sme zapustiti Italije ali opravljati vozniškega izpita. Pravzaprav je težko vedeti, ali gre pri tej njeni molčečnosti za previdnost zaradi možnosti ponovnega pregona, za strah pred maščevanjem ali spoštovanje zapovedi molka.

Precej brez zapletov. Verjetno tudi zato, ker ima Cristina v skupnosti precejšen ugled, uživa kar nekakšno strahospoštovanje; ker se je za snemanje filma odločila ona, ni temu nihče nasprotoval. Po drugi strani je bil odnos teh ljudi do kamere tudi sicer sproščen, podobno kakor tamkajšnji način življenja; nihče se ni kaj pretirano zmenil zame, ne ribiči ne mimoidoči… Kadar snemam v Ljubljani, me bo že po nekaj minutah nekdo vprašal, kaj snemam, in mi s tem uničil kader.

Raffaele se na začetku ni preveč menil za snemanje, ko je postopoma spoznal, da so naši nameni resni, pa je vse raje sodeloval. Tudi Cristinine hčerke snemanje ni motilo, saj se je zaradi njega z materjo morda družila več, kot bi se sicer. Zdelo pa se mi je pomembno, da vstopimo čim globlje v intimne družinske odnose, kajti mislim, da ravno ti naslikajo tisto pravo podobo človeka. Ko hočem nekoga razumeti, me pri tem zanimajo predvsem njegovo otroštvo ter odnosi z bližnjimi, manj pa njegova poklicna pot in dosežki, pa naj gre za politika ali morda brezdomca.

O tem tudi sam precej razmišljam. Mislim, da je pri dokumentarnem pristopu te vrste poleg poznavanja filmskega jezika enako pomembna tudi sposobnost vzpostavljanja pristnih človeških odnosov. In pogosto me preseneča, da mi jih uspe navezati s sila različnimi osebami; mogoče mi pri tem pomagajo novinarske izkušnje. Vsekakor sem vesel, da mi ljudje zaupajo ter me spustijo v svoje življenje, res pa je, da moraš biti za to odprt tudi sam, sočloveku se moraš posvetiti in ga sprejeti. Cena tega, da poveš njegovo zgodbo, je namreč ta, da ga nato vse življenje nosiš v sebi.