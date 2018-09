Preprečevanje mahu

V naših podnebnih razmerah travnate površine pogosto obišče mah. Najpogosteje se pojavlja na senčnih legah, na slabo prezračenih in slabo odcednih tleh, na slabo pognojenih in slabo oskrbovanih tratah, vzrok pa je lahko tudi prenizka košnja. Preprečujemo in uničujemo ga s posebnim sredstvom proti mahu Plantella, ki trati hkrati dodaja dušik za rast ter kremenov pesek za rahljanje in zračenje tal. Sredstvo enakomerno posujemo po pokošeni trati, nato pa trato zalijemo. Mah se nekaj dni po uporabi posuši. Nato ga pograbimo in po potrebi dosejemo novo travo.