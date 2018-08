Logan Paul in KSI imata na svojih youtube kanalih okroglih 18 oziroma 19 milijonov naročnikov. Prvi je zaslovel predvsem s skeči in izseki iz svojega vsakdana, ki so praviloma na meji med zabavnim in neokusnim. Kontorverzen je postal lani z objavo posnetka, na katerem so vidna trupla iz japonskega »samomorilskega« gozda Aokigahara. Njegov boksarski in spletni nasprotnik Olatunji Jr. pa je poznan predvsem po igranju športne videoigre Fifa z znanimi nogometaši in glasbenih videospotih.

Pred začetkom dvoboja oba spletna frajerja redno objavljata humorne posnetke in se norčujeta drug iz drugega. V maniri boksarskih spektaklov je bila prav tako organizirana novinarska konferenca, na kateri sta si lahko Američan in Britanec pogledala iz oči v oči. KSI je imel pripravljenih nekaj krepkih na račun Paulove punce in njegovih staršev. 23-letnik iz Ohia je po drugi strani ob žaljivkah enostavno odkorakal, rekoč »KSI je povedal vse. Odhajam«. Poleg ogleda v Manchestru (dvorana sprejme 21.000 gledalcev) bo plačljiv celo pretočen ogled.

Tickets out next Friday. Time to face the music mate https://t.co/Gg1TKtF22dpic.twitter.com/hN6PrPZrox — KSI (@KSIOlajidebt) June 16, 2018

i would rather be vocal with silence than vocal with ignorance pic.twitter.com/OJGTOjkz0B — Logan Paul (@LoganPaul) July 19, 2018