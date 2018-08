S turisti natrpano središče prestolnice ob večerih vsaj delno razbremenjuje ljubljanska mladina, ki je svoje družabne aktivnosti do konca meseca preselila v Trnovo, v Mariboru pa je bilo veselo na rojstnodnevnem praznovanju nakupovalnega centra, ki se je odvilo na Trgu Leona Štuklja. Nastopil je pevski zbor Perpetuum Jazzile, za povrh pa še trenutno najbolj oboževani izvajalec Challe Salle. Na dogodku so med drugim opazili množičnim prireditvam običajno nenaklonjenega Jana Plestenjaka in telovadbi vedno naklonjenega voditelja Marka Potrča. Na drugačen način vplivni občani, na primer Peter Čeferin in Marjan Batagelj, so medtem raje odšli na baletno predstavo Čajkovski, ki se je v okviru letošnjega Festivala Ljubljana odvila v Cankarjevem domu. Predsednik Borut Pahor, ki je prejšnji teden kosil travo v Cerknem, pa je tokrat s sinom Luko, njegovim dekletom in družinskim psom v slogu rodbine Kennedy poležaval na trati pred trenutno službeno rezidenco Vilo Podrožnik, kjer zelenico in vrt najbrž oskrbujejo profesionalci.

La Toya išče pornokaskaderje za svoj film, Dončić pa čevapčiče Vrtnarjenje trenutno preveč ne veseli igralke in tv-voditeljice Zvezdane Mlakar, ki je reviji Zvezde potarnala, da ji letos ne uspevajo kumare, Helena Blagne, njena kolegica v prihajajoči glasbeni komediji Menopavza, pa je isti reviji razložila, da se ne zmeni več za mačote, saj jo zanimajo predvsem inteligentni moški z urejeno eksistenco. Drugačne zahteve ima pornesa La Toya, ki je javnosti oziroma predvsem reviji Nova spet postala zanimiva zaradi razpisa za delovno mesto, ki ga je objavila na svojem facebook profilu. Išče namreč kandidate, ki bi nastopili v novem pornografskem filmu. Izbrala bo najpogumnejše in najsposobnejše, a niso ji tuje skrbi, ki pestijo večino naprednih podjetnikov – boji se, da je Slovenija premajhen trg in da bo izziv najti strokovnjake za to področje. Iščeta tudi v ZDA že preseljeni košarkarski zvezdnik Luka Dončić in slavni gledališki režiser Dušan Jovanović. Dončić ne najde lokala, kjer bi stregli čevapčiče, pravijo v Suzy, Jovanović pa na ljubljanskih ulicah zaman išče prost taksi. »To je grozno! Vsi, ki se pripeljejo tod mimo, pravijo, da so zasedeni. Nisem jih poklical po telefonu, saj v centru vendar stojijo taksiji, ki so na voljo mimoidočim,« se je drugačnega taksi režima vajeni režiser menda ujezil vpričo predstavnika uredništva Zvezde, ki mu je taksi nazadnje naročil po telefonu. Jovanović se je namreč odpravljal na bazen.

Jan slabo plava, a se na njegovem vrtu pasejo srne Počitniške utrinke je reviji Lady medtem posredoval Miha Novak iz Čukov. Dopustoval je v Grčiji, a sodeč po fotografijah ga je zadovoljil že hotelski bazen s toboganom. Morda je bolj preprosto, če se prihodnjič odpravi kar do enega od priljubljenih vodnih parkov v Istri, saj ga ljubitelji Čukov tako in tako ogovarjajo tudi v Grčiji. Čeprav ni Jože Potrebuješ ali Jernej Tozon, so ga v hotelu prepoznale slovenske oboževalke in nazadnje jih je povabil na pijačo. Tudi to druženje se je odvijalo ob hotelskem bazenu. Prepoznavnost na vsakem koraku z leti postaja manj vzdržna za Jana Plestenjaka, ki je tokrat privolil v veliki, mnogostranski »intervju poletja« za revijo Avenija. Z naslovne strani nas pozdravlja v družbi velikega črnega papagaja, v izčrpnem pogovoru pa sta z novinarko oziroma odgovorno urednico obdelala vse vidike njegovega zvezdniškega in intimnega življenja. Najprej jo je povabil v gostilno na ribe in potrdil, da je življenje zvezde njegovega kova res naporno, a obenem krasno, saj se v resnici lahko pritožujejo samo ljudje, ki se finančno težko prebijejo čez mesec, ali tisti, ki so v bolnišnici. Kljub temu da živi na morju, se le redko odpravi na plažo – zadnjič je, da bi se izognil gneči in ljudem, ki bi ga fotografirali s telefonom, v morju plaval ob osmih zvečer, a vseeno ga je ogovoril gospod in mu povedal, da njegov kravl ni »bogve kaj«. Urednica Avenije je menda ena redkih, ki jo je glasbenik povabil k sebi domov, in doživetja po pričakovanjih ni prestala mirno. »Elegantna vila mi je vzela sapo – ne zaradi svoje bohotnosti ali velikosti, ampak zaradi prijetne topline in svetovljanskega duha, ki jo obdajata. Dragocena freska na fasadi, vonj sivke, ki se je širil iz posušenih šopkov pred vrati, in ogromna oljka, obdana z imenitno mizo, so bili še pika na i, da sem obstala odprtih ust,« je zapisala, od glasbenika pa še izvedela, da se po posestvu včasih pasejo srne, na okno spalnice pa vsako jutro prileti fazan. A Jan Plestenjak se vseeno počuti samega, kot se je izpovedal. »Sem osamljen, kot vsakdo, ki pride na vrh gore. Problem je že najti sogovornike za osebnostno rast in razvoj,« razmišlja o pomanjkanju kakovostne družbe in si potihem želi ženske, s katero bi si delil življenje. Privlačijo ga takšne z ustrezno kombinacijo seksualnosti in skrbnosti, v glasbi pa se medtem oddaljuje od virtuoznosti. »Težim k vrhunskemu, me pa vedno bolj privlači preprostost. Izredno težko je doseči vrhunsko preprostost. V vsaki stvari se je namreč najlažje zateči v virtuoznost.«