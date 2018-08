Mišici gluteus maximus, po domače ritnici, naj bi bili največji mišici človeškega telesa. Ne v Britaniji, razen pri manjšini, ki skrbi zanju z veliko počepi in drugimi telesnimi vajami, s katerimi ju utrjuješ. Otočani priznavajo, da sta se njihovi potencialno največji mišici telesa v zadnjih nekaj desetletjih vse bolj spreminjali. V vse večji, vse bolj zmehčani najbolj tresoči se del telesa. V salo. V tako imenovani špeh. Prav tako priznavajo, da je med britanskimi zadnjicami najbolj znana »zidarska rit«. V mislih imajo številne moške, ki od nekdaj na gradbiščih pogosto kažejo zgornji del zadnjice z delom prečke. Zidarska zadnjica naj bi bila vir domoljubja in nekaj enako tradicionalnega, kot sta na primer čaj in kraljica. Morda.

Krive so kavbojke

»Vedno sem sumila, da je naokoli veliko ljudi, ki so bili veseli, da me vidijo od zadaj,« je pred leti dejala po klasičnih telesnih oblinah najbolj znana televizijska voditeljica Carol Vorderman, ki je ena najbolj zaslužnih zmagovalk in edina, ki se ponaša z dvema naslovoma zadnjice leta (2011 in 2014, ko je imela 51 in 54 let). Zmag se je zelo razveselila, čeprav je med Britankami z najvišjim inteligenčnim količnikom.

Izbora slavne otoške ženske zadnjice leta, ki jo izvoli narod, se je leta 1976 spomnil piarovski svetovalec Anthony Edwards. Najeli so ga za promocijo razstave proizvajalcev kavbojk v Londonu v sedemdesetih letih. Pomislil naj bi, da bo naslov zadnjice leta osredotočil medijsko pozornost na zadnje žepe kavbojk in proizvajalcem s tem ponudil priložnost, da promovirajo svojo blagovno znanko. Prva nosilka naslova je postala igralka Barbara Windsor. V kavbojkah.

Šele deset let pozneje se je dotedanjim zmagovalkam pridružil prvi slavni moški. Resnici na ljubo: lastnika moške zadnjice leta mediji po navadi ignorirajo, zmagovalke pa vedno dvignejo zelo veliko prahu v medijih. Med najslavnejšimi zmagovalkami sta pevki Suzi Quatro (leta 1982) in Lulu (1983). Lani sta zmagala izjemno postavna televizijska zvezda Rachel Riley, ki je dodatno zaslovela v britanski izvirni različici šova Zvezde plešejo, in igralec Idris Elba. Zmagovalke so po navadi zrcalo časa. Danes bi si na primer ne samo zaradi vladajoče politične korektnosti zelo težko predstavljali, da bi zmagala šestnajstletnica. A ravno to se je zgodilo leta 2002, ko je naslov ženske zadnjice leta osvojila pevka Charlotte Church, šestnajstletnica z oblinami povsem odrasle ženske. Takrat so na medijski sceni, posebno v svetu revij, vladale tako imenovane revije za možate fante, v katerih se je uredniška politika vrtela okrog prsi in ritnic (ženskih).