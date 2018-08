Andrej Stare: Kaj bi Janša s podporo, kot jo imam jaz

Minulo svetovno prvenstvo v nogometu se za Iva Milovanovića in Andreja Stareta, komentatorska veterana RTVS, ni dobro končalo. Ob koncu kariere sta doživela kritike, ki so presegle vse prejšnje. Razmere so se spremenile. Nogomet spremlja več ljudi, kot ga je nekoč, ljudje so bolj informirani, predvsem pa manj prizanesljivi.